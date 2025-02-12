Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале подверг критике режим президента Украины Владимира Зеленского.

«Защитники ТЦК (территориальный центр комплектации, аналог военкомата. — «Газета.Ru») пытаются представить черепно-мозговую травму львовского физика — его личной виной. <...> Но виноват, конечно, физик. Не морально-уродский режим Зеленского. Не перепутайте», — написал парламентарий, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

Таким образом депутат раскритиковал методы силовой мобилизации, которые используют на Украине.

10 февраля Зеленский заявил, что на Украине гражданам в возрасте от 18 до 25 лет предложат особый контракт: за год службы в ВСУ они смогут заработать миллион гривен (около $24 тыс.).

Позже председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что инициатива Зеленского по привлечению 18-летних жителей страны в ряды ВСУ является мышеловкой. Он подчеркнул, что для молодых украинцев это «дорога в один конец». Рогов призвал не попадаться на уловки Зеленского.

Ранее в ВСУ призвали отправить воевать 15-летних украинцев.