Идею Зеленского заманить 18-летних в ВСУ назвали мышеловкой

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского по привлечению 18-летних жителей страны в ряды ВСУ является мышеловкой. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Идея Зеленского — это сыр в мышеловке, который, как известно, не бывает бесплатным. И цена в этом случае — жизнь молодых украинцев», — подчеркнул он.

Рогов обратил внимание на то, что для молодых украинцев это «дорога в один конец». Он призвал не попадаться на уловки Зеленского.

Накануне Зеленский заявил, что на Украине гражданам 18-25 лет предложат особый контракт, за год службы в ВСУ они смогут заработать миллион гривен (около $24 тыс.). По его словам, украинские солдаты от 18 до 25 лет смогут «после этого года на войне» поступить в выбранный ими вуз без экзаменов. Обучение для них будет бесплатным, за него будет платить государство, уточнил политик. Он отметил, что таким военнослужащим также предоставят специальные условия по ипотеке.

Ранее в ВСУ призвали отправить воевать 15-летних украинцев.