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Стало известно о расколе в команде Трампа по урегулированию на Украине

NBC: в Белом доме возникли разногласия по урегулированию конфликта на Украине
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Carlos Barria/Reuters

В администрации президента США Дональда Трампа возник раскол по поводу методов урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновников в Белом доме.

По информации NBC, советники Трампа и члены его кабинета разделились во мнениях по поводу урегулирования кризиса на Украине. Так, спецпосланник Кит Келлог и советник по нацбезопасности Майк Уолтц стремятся оказать давление на Россию, в то время как остальная часть команды выступает за сокращение помощи Киеву, говорится в тексте.

В материале напоминается, что ранее Келлог заявлял, что президент США в случае необходимости будет использовать «все рычаги американской мощи» для завершения конфликта.

До этого Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет конструктивные переговоры с Москвой и Киевом об урегулировании украинского конфликта. На этом фоне глава Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, он готов пойти на такие переговоры, «если это будет единственная конфигурация для достижения мира на Украине».

Ранее на Западе предостерегли Трампа от одного действия на Украине.

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