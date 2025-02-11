Стало известно, когда Трампу представят варианты решения конфликта на Украине

Президенту США Дональду Трампу представят варианты по мирному урегулированию конфликта на Украине после встречи высших должностных лиц Белого дома с украинским лидером Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля. Об этом заявил спецпредставитель США по России и Украине Кит Келлог, передает агентство Associated Press.

«Когда мы вернемся из Мюнхена, мы хотим донести до президента варианты, чтобы, когда он (напрямую) вмешается в мирный процесс, он знал, как это будет выглядеть для него», — заявил спецпредставитель США.

Как пишет AP, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и сам Келлог входят в число должностных лиц администрации Трампа, которые отправятся в Германию на Мюнхенскую конференцию. Все они могут принять участие в «важных переговорах» с Зеленским и его командой на полях мероприятия, отмечается в сообщении.

До этого Келлог сообщал, что одобренные администрацией бывшего президента США Джо Байдена поставки военной помощи Украине все еще продолжают поступать в распоряжение Киева, в ближайшее время нет необходимости «что-то менять».

Ранее США поставили на паузу мирный план по Украине.