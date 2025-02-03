Спецпредставитель Трампа приедет на Украину в середине февраля

«Страна»: Келлог приедет на Украину в середине февраля для встречи с Зеленским

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог посетит Украину в середине февраля для переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание «Страна».

«Кит Келлог приедет в Украину в середине февраля для встречи с Зеленским, сообщают украинские СМИ», — говорится в сообщении издания.

3 февраля Трамп объявил о запланированных контактах с Россией и Украиной, подчеркнув, что переговоры проходят успешно.

Трамп неоднократно выражал готовность к контактам с президентом России Владимиром Путиным, включая возможную встречу. Путин также заявлял о готовности к диалогу. Однако о конкретных договоренностях по встрече или телефонном разговоре между лидерами пока не сообщалось.

7 января издание Reuters писало, что Кит Келлог отложил свой визит на Украину до инаугурации Дональда Трампа. Келлог изначально планировал поездку в Киев для встречи с украинскими лидерами в начале января.

Ранее Песков назвал важной идею о проведении выборов на Украине.