Движение ХАМАС ответило на угрозы Трампа

Al Arabiya: ХАМАС не освободит заложников, если Израиль не выполнит условия по Газе

Палестинское движение ХАМАС в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа заявило, что не намерено отпускать оставшихся в секторе Газа заложников, если Израиль не выполнит положения соглашения о прекращении огня в анклаве. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

В движении подчеркнули, что язык угроз осложняет ситуацию и является неуместным.

В заявлении отмечается, что ХАМАС подтверждает свою приверженность соглашению по Газе, соблюдение условий сделки — это единственный способ освобождения заложников.

До этого Трамп потребовал от радикального палестинского движения ХАМАС освободить всех израильских заложников к полудню 15 февраля, в противном случае режим прекращения огня в секторе Газа будет нарушен.

11 февраля представители ХАМАС заявили о возможной приостановке освобождения заложников, если Израиль не будет выполнять все условия соглашения о перемирии.

Позднее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля возобновит боевые действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не освободит всех заложников к полудню субботы, 15 февраля.

Ранее Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа.