Премьер Израиля пригрозил ХАМАС возобновлением боевых действий в Газе

Армия обороны Израиля возобновит боевые действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не освободит всех заложников к полудню субботы, 15 февраля, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он отдал ЦАХАЛ приказ сосредоточить силы внутри и вокруг Газы в связи с заявлением ХАМАС о решении движения нарушить соглашение и не освобождать заложников.

Нетаньяху добавил, что если ХАМАС не вернет людей, то прекращение огня будет аннулировано, в Газе будут возобновлены интенсивные боевые действия до полного разгрома ХАМАС.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

11 февраля в ХАМАС заявили о возможной приостановке освобождения заложников, если Израиль не будет выполнять все условия соглашения о перемирии.

Ранее Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа.