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Зеленский оценил прекращение финансирования Украины от USAID

Зеленский: Украина не собирается жаловаться на прекращение финансирования USAID
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Bernadett Szabo/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заморозку деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) и остановку помощи, заявил, что не собирается жаловаться на такое развитие событий. Его слова приводит The Guardian.

Зеленский подчеркнул, что Украина «не собирается жаловаться на то, что некоторые программы заморожены», поскольку для Киева самое главное – это военная помощь, и она сохранена.

«Если у американской стороны есть возможность и желание продолжать свою гуманитарную миссию, мы полностью за, а если нет, то мы найдем выход из этой ситуации», – добавил глава государства.

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ США по оказанию иностранной помощи, в том числе и Украине, на 90 дней до проведения проверок с целью определения их соответствия целям его политики.

Затем американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности государственного управления США (DOGE), резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать.

Позже стало известно, что Белый дом уволит 97% сотрудников USAID по всему миру. Останутся всего 294 специалиста.

Ранее Зеленский заявил, что переход ресурсов Украины к России не в интересах США.

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