Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США обнародовали перечень «нелепых трат» USAID

В Белом доме США опубликовали список нелепых трат USAID
close
Annabelle Gordon/REUTERS

Администрация действующего американского лидера США Дональда Трампа опубликовала список «нелепых трат» Агентства США по международному развитию (USAID). Соответствующая публикация появилась на сайте Белого дома.

«Десятилетиями Агентство США по международному развитию (USAID) не подотчетно налогоплательщикам, поскольку оно перекачивает огромные суммы денег на смехотворные — и, во многих случаях, злонамеренные — любимые проекты закоренелых бюрократов, практически без всякого надзора», — говорится в сообщении.

По данным Белого дома, ведомство выделило $1,5 млн на «продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии», $47 тыс. на «трансгендерную оперу» в Колумбии и $2 млн на «ЛГБТ-активизм» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Гватемале. Помимо этого, USAID финансировало туризм в Египте и постановку «мюзикла DEI» в Ирландии.

До этого Госдепартамент США объявил о назначении сенатора Марко Рубио временно исполняющим обязанности главы USAID и о начале масштабного пересмотра программы иностранной помощи.

Незадолго до этого Маск резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать. Кроме того, он охарактеризовал USAID как «гнездо радикальных левых марксистов, испытывающих ненависть к Америке». 2 февраля сообщалось, что сайт USAID и его страница в социальной сети Х перестали работать.

Ранее в Совфеде высказались о деятельности USAID в СНГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами