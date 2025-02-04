В США обнародовали перечень «нелепых трат» USAID

Администрация действующего американского лидера США Дональда Трампа опубликовала список «нелепых трат» Агентства США по международному развитию (USAID). Соответствующая публикация появилась на сайте Белого дома.

«Десятилетиями Агентство США по международному развитию (USAID) не подотчетно налогоплательщикам, поскольку оно перекачивает огромные суммы денег на смехотворные — и, во многих случаях, злонамеренные — любимые проекты закоренелых бюрократов, практически без всякого надзора», — говорится в сообщении.

По данным Белого дома, ведомство выделило $1,5 млн на «продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии», $47 тыс. на «трансгендерную оперу» в Колумбии и $2 млн на «ЛГБТ-активизм» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Гватемале. Помимо этого, USAID финансировало туризм в Египте и постановку «мюзикла DEI» в Ирландии.

До этого Госдепартамент США объявил о назначении сенатора Марко Рубио временно исполняющим обязанности главы USAID и о начале масштабного пересмотра программы иностранной помощи.

Незадолго до этого Маск резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать. Кроме того, он охарактеризовал USAID как «гнездо радикальных левых марксистов, испытывающих ненависть к Америке». 2 февраля сообщалось, что сайт USAID и его страница в социальной сети Х перестали работать.

Ранее в Совфеде высказались о деятельности USAID в СНГ.