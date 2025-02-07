Белый дом практически полным составом уволит сотрудников USAID

Reuters: Белый дом уволит 97% из 10 тысяч сотрудников USAID по всему миру

Reuters: Белый дом уволит 97% из более чем 10 тыс. сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру, оставив всего 294 специалиста. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с планом по сокращению.

«Только 294 сотрудника агентства смогут сохранить свои рабочие места», — сообщили агентству источники в администрации президента США Дональда Трампа.

Массовое увольнение сотрудников USAID произойдет на фоне того, что 3 февраля в Вашингтоне закрыли штаб-квартиру USAID. При этом «специальный служащий» в администрации Дональда Трампа Илон Маск заявил, что он находится в процессе закрытия агентства в целях сокращения расходов.

До этого газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила, что Белый дом работает над указом об увольнении тысяч сотрудников министерства здравоохранения.

Ранее в МИД РФ назвали USAID ключевым звеном в системе вмешательства в дела других стран.