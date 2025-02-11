ТАСС: в МИД РФ прибыла посол Израиля Гальперин для встречи с российской стороной

Посол Израиля в России Симона Гальперин прибыла в здание МИД России на Смоленской площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Гальперин проводит встречу с российской стороной, о ее содержании станет известно позднее.

Также днем 11 февраля в МИД прибыла посол США Линн Трейси для встречи с замглавы дипведомства РФ Сергеем Рябковым.

7 февраля российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов сообщал, что палестинское движение ХАМАС должно в скором времени освободить удерживаемого в заложниках гражданина РФ Александра Труфанова.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с делегацией ХАМАС.