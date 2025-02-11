Захарова назвала причину визита посла США в МИД России

Захарова рассказала о встрече замглавы МИД Рябкова с послом США Трейси в Москве

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в запланированной встрече обсудил с послом США Линн Трейси деятельность загранучреждений. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Рябков провел запланированную встречу с послом США. Она была посвящена деятельности загранучреждений», — сказал дипломат.

Других подробностей она не привела.

Как сообщало агентство, утром 11 февраля Трейси посетила здание МИД РФ на Смоленской площади в Москве.

До этого Трейси в видеообращении в соцсети X заявила о готовности Вашингтона к диалогу с Москвой вопреки разногласиям.

По ее словам, между США и РФ есть «огромная потребность» в дипломатических усилиях.

Также в Telegram-каналах ранее распространились сообщения о том, что в Москве приземлился бизнес-джет Gulfstream, который связывают со спецпослаником Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Официального подтверждения данной информации не поступало.

Ранее Кремле оценили слова Трампа о становлении Украины частью России.