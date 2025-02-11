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В Ростове-на-Дону глава гордумы покинула свой пост

Председатель гордумы Ростова-на-Дону Неярохина покинула свой пост

Председатель городской думы Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина досрочно ушла в отставку. Об этом сообщает Telegram-канал «Ростов №1».

Неярохина подала заявление об отставке по собственному желанию 5 февраля. Она объяснила свое решение необходимостью оперативно запустить конкурс по отбору нового градоначальника.

4 февраля председатель городской думы Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина объявила о решении досрочно сложить с себя полномочия. Она возглавляла местный парламент в течение 10 лет и официально покинет пост 11 февраля.

5 февраля заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов решил покинуть свой пост. Политик работал в правительстве Ростовской области на протяжении 14 лет. Занимая должность заместителя губернатора, он курировал деятельность силовых структур.

Ранее в Нижегородской области чиновница уволилась из-за фото в платье с изображением конопли.

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