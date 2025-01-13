Чиновница из Нижнего Новгорода уволилась из-за фото в платье с коноплей

Заместитель министра образования Нижегородской области Ирина Кизилова покинула пост по собственному желанию. Об этом сообщил Telegram-канал «NewsNN | Нижний Новгород».

Как рассказали в региональном министерстве образования, женщина уволилась 10 января.

При этом журналисты отметили, что в сентябре 2024 года уже бывшая чиновница попала в скандал. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» она опубликовала фотографии, на которых предстала в платье с рисунками, похожими на листья конопли.

Тогда многие граждане обратили внимание, что в РФ за распространение подобных снимков могут привлечь к уголовной ответственности по статье о пропаганде наркотических средств. На этом фоне Кизилова удалила кадры, а затем избавилась от аккаунта на платформе «ВКонтакте» в целом.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали главу отдела семеноводства министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Игоря Крупского и еще двоих человек по подозрению в выращивании конопли. Суд отправил чиновника в СИЗО до 23 февраля 2025 года. Причиной послужило обнаружение на территории региона квартиры с плантацией конопли, а также уже выращенными и расфасованными по пакетам растениями.

Ранее у жителя Тульской области нашли запасы конопли, которую он вырастил на своем участке.