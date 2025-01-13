Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чиновница из Нижнего Новгорода уволилась из-за фото в платье с коноплей

Замминистра образования Нижегородской области уволилась после скандала с платьем
close
VK

Заместитель министра образования Нижегородской области Ирина Кизилова покинула пост по собственному желанию. Об этом сообщил Telegram-канал «NewsNN | Нижний Новгород».

Как рассказали в региональном министерстве образования, женщина уволилась 10 января.

При этом журналисты отметили, что в сентябре 2024 года уже бывшая чиновница попала в скандал. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» она опубликовала фотографии, на которых предстала в платье с рисунками, похожими на листья конопли.

Тогда многие граждане обратили внимание, что в РФ за распространение подобных снимков могут привлечь к уголовной ответственности по статье о пропаганде наркотических средств. На этом фоне Кизилова удалила кадры, а затем избавилась от аккаунта на платформе «ВКонтакте» в целом.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали главу отдела семеноводства министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Игоря Крупского и еще двоих человек по подозрению в выращивании конопли. Суд отправил чиновника в СИЗО до 23 февраля 2025 года. Причиной послужило обнаружение на территории региона квартиры с плантацией конопли, а также уже выращенными и расфасованными по пакетам растениями.

Ранее у жителя Тульской области нашли запасы конопли, которую он вырастил на своем участке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами