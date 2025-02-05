В Ростовской области уволился заместитель губернатора

Заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов решил покинуть свой пост. Об этом пишет 1rnd.ru со ссылкой на источник в руководящих кругах региона.

В материале отмечается, что мужчина работал в правительстве Ростовской области на протяжении 14 лет. Будучи заместителем губернатора, он курировал деятельность силовых структур.

По информации журналистов, после увольнения Вадима Артемова его обязанности на себя может взять другой заместитель главы региона Михаил Корнеев.

«Силовиков, которых курировал Вадим Артемов, а это военные, пограничники и таможенники, передадут в ведение <...> Михаила Корнеева. Он станет курировать всех силовиков», — говорится в публикации.

Также ожидается, что «новый назначенец» займется кадровой политикой и аппаратом правительства Ростовской области. Сейчас в его ведении находятся вопросы, связанные с обеспечением деятельности мировых судей в регионе и профилактикой правонарушений.

4 февраля председатель городской думы Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина объявила о решении досрочно сложить с себя соответствующие полномочия. Она возглавляла местный парламент в течение 10 лет и официально покинет пост 11 февраля.

Ранее в Нижегородской области чиновница уволилась из-за фото в платье с изображением конопли.