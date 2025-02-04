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В Ростове-на-Дону глава городской думы решила досрочно покинуть пост

Председатель городской думы Ростова-на-Дону Неярохина покинет пост 11 февраля
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Партия «Единая Россия»

Председатель городской думы Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина решила досрочно покинуть соответствующий пост. Об этом сообщил Telegram-канал «Блокнот Ростов».

В материале отмечается, что политик объявила о сложении с себя полномочий в ходе заседания 4 февраля. Неярохина, возглавлявшая городскую думу на протяжении последних 10 лет, официально уйдет с этого поста 11 февраля.

Другие подробности, включая причину такого решения политика, пока не поступали.

29 января Telegram-канал «Рязань. Вид сбоку» сообщил, что депутат Рязанской областной думы Татьяна Баринова решила покинуть пост заместителя председателя комитета по экологии и природопользованию. Причиной послужил скандал с участием ее сына Андрея Баринова, произошедший в конце прошлого года.

Как писали СМИ, молодой человек заключил контракт с российским министерством обороны и отправился в зону боевых действий на Украине. Впоследствии он взял у своих сослуживцев деньги в долг, но отказался возвращать. При этом для сбора средств сын депутата использовал банковскую карту своей матери.

Ранее в Курской области уволилась чиновница, подвергшаяся критике за поездку за границу во время отпуска.

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