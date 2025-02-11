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Путин назвал условие для развития экономики и обороноспособности России

Путин: потенциал отечественной атомной отрасли нужен для модернизации экономики
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Для модернизации экономики и обеспечения обороноспособности страны необходимо в полной мере задействовать уникальный потенциал российской атомной отрасли. Об этом в ходе заседания, посвященного предстоящему 80-летию отечественной атомной отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин.

Текст приветствия российского лидера озвучил помощник главы государства по науке и образованию Андрей Фурсенко.

«Важно, чтобы уникальный потенциал и поистине неисчерпаемые инновационные возможности атомной промышленности сегодня в полной мере были задействованы в целях модернизации национальной экономики, обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности страны», — говорится в сообщении.

По словам президента, атомной отрасли важно обратить внимание на подготовку современных квалифицированных кадров.

До этого спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что для развития технологий и роста экономики России необходимо улучшать качество образования в стране. По его словам, государство теряет темпы роста, когда качество образования снижается. Он добавил, что в ближайшее время правительство затронет вопрос разработки стратегии развития образования.

Ранее в РАН отметили успехи российской экономики.

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