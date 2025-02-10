Володин рассказал о роли образования в развитии России

Для развития технологий и роста экономики России необходимо улучшать качество образования в стране. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Вначале повышается качество образования. Затем на этой основе развиваются технологии, растет экономика — страна укрепляет свои позиции», — заявил он.

По словам Володина, государство теряет темпы роста, когда качество образования снижается. Он добавил, что в ближайшее время правительство затронет вопрос разработки стратегии развития образования.

Спикер ГД подчеркнул, что сейчас в России есть проблемы в данной сфере, связанные с нехваткой учителей математики и физики. Кроме того, от общего числа педагогов лишь 10% являются молодыми учителями. Володин отметил, что доля учителей старше 65 лет стремительно растет.

До этого президент России Владимир Путин поручил правительству обсудить целесообразность введения оценки за поведение в школах. Помимо этого, российский лидер заявил о необходимости представить предложения для совершенствования системы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Ранее Путин призвал изменить правила платного приема в вузы.