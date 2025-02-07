В РАН отметили успехи российской экономики

Возросший номинальный объем ВВП России показывает, что экономика страны, несмотря на уровень санкционного давления, продолжает показывать приличные результаты. Об этом по итогам встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, член-корреспондент РАН, профессор Александр Широв.

По его словам, полностью посчитанные экономические результаты продемонстрировали, что уровень инвестиционной активности и уровень потребления домашних хозяйств на самом деле оказались выше оценок 2023 и 2024 годов.

«Понятно, что такие высокие темпы роста постепенно сопровождаются нарастанием ограничения развития. То есть продемонстрировать столь высокие темпы в 2025 году, конечно, будет непросто, но хотелось бы, чтобы это произошло», — сказал Широв.

По его мнению, экономика России успешно справляется с санкционным давлением. При этом он уточнил, что санкции имеют как краткосрочное, так и среднесрочное или долгосрочное влияние на экономику страны.

«Если с краткосрочным давлением, что видно по цифрам роста, мы справляемся, то вопрос среднесрочного ответа на санкционное давление, он гораздо сложнее, потому что это связано с возможностью использовать технологии и инструменты, связанные с инвестициями, например, с возможностью закупать машины и оборудование. Здесь у нас какие-то есть достижения, но результат пока не достигнут», — сказал профессор.

Он считает, что с краткосрочным давлением российская экономика справилась, а как страна будет справляться с давлением в среднесрочной и долгосрочной перспективе покажет время.

Кроме того, Широв выделил основные экономические вызовы, стоящие перед экономикой России. По его мнению, главным вызовом является технологический, так как технологии определяют возможности страны по повышению эффективности производства, по росту производительности труда и так далее.

«Технологии по очень широкому спектру направлений развития экономики определяют нашу конкурентоспособность на мировом рынке. Вот что тоже очень важно. Второе ограничение тоже широко известно — это трудовые ресурсы. Здесь стоит вопрос об их эффективном использовании и сдвигах в структуре использования занятых по видам деятельности», — добавил он.

Также вызовом эксперт назвал систему образования, так как от нее зависит кого, как, где, а также для какой экономики и каких видов деятельности готовит Россия.

«Еще один момент — это внешнеэкономические ограничения, которые ужесточаются, в том числе по важнейшим направлениям российской экономики. Прежде всего я имею в виду сырьевой сектор. Мне кажется, что для того, чтобы выстраивать конструктивную политику, борьба с этими ограничениями должна носить ключевой характер», — заключил Широв.