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В России назвали повод для США прекратить военную помощь Украине

Политолог Марков: помощь США Киеву может прекратиться из-за перепродажи оружия
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Shannon Stapleton/Reuters

Поводом для прекращения военных поставок США Украине может стать перепродажа Киевом оружия мексиканским наркокартелям. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский политолог Сергей Марков.

«Какая-то часть оружия от США украинскому режиму, достаётся и мексиканским наркокартелям. А это сейчас Зло номер 1 для США», - отметил эксперт.

По словам Маркова, Зеленский таким образом «связывается с этим главным Злом для американцев», что может оказаться основой для «полного прекращения финансирования украинского режима со стороны США».

До этого американский журналист Такер Карлсон заявлял, что налоги жителей США идут на «пенсии украинских бюрократов», ими набивают карманы оборонные подрядчики и «даже вооружают мексиканские наркокартели».

11 февраля спецпредставитель президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что одобренные администрацией бывшего президента США Джо Байдена поставки военной помощи Украине все еще продолжают поступать в распоряжение Киева, в ближайшее время нет необходимости «что-то менять».

При этом Келлог также говорил, что Трампу представят варианты по мирному урегулированию конфликта на Украине после встречи высших должностных лиц Белого дома с украинским лидером Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля.

Ранее США поставили на паузу мирный план по Украине.

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