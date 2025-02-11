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В США подтвердили продолжение поставок военной помощи Украине

Келлог подтвердил поставки на Украину одобренной Байденом военной помощи
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U.S. Marines/Global Look Press

Одобренные администрацией бывшего президента США Джо Байдена поставки военной помощи Украине все еще продолжают поступать в распоряжение Киева, в ближайшее время нет необходимости «что-то менять». Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог в беседе с Reuters.

«В ближайшие 24 часа не будет никакой необходимости что-то менять», — подчеркнул он.

Как напоминает агентство, в последнее время официальные лица США заявляли, что администрация Трампа хочет вернуть миллиарды, потраченные Вашингтоном на поддержку Украины. Кроме того, по их мнению, Европе необходимо сделать больше, чтобы помочь Киеву.

До этого Келлог заявил журналистам, что «США всегда любят продавать оружие, произведенное в Америке, потому что это укрепляет нашу экономику. Существует множество вариантов. Сейчас в игре все».

Ранее США поставили на паузу мирный план по Украине.

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