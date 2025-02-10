Деньги американских налогоплательщиков, выделяемые Украине, уходят на пенсии украинских чиновников. Об этом говорится в письме команды американского журналиста Такера Карлсона, пишет ТАСС.

«Ваши налоги идут на пенсии украинских бюрократов, ими набивают карманы оборонные подрядчики и даже вооружают мексиканские наркокартели. Это происходит на самом деле», — говорится в письме.

Из письма следует, что в ближайшее время будет опубликовано интервью полковника Дэниела Дэвиса Такеру Карлсону. Военный объяснит, почему Дональд Трамп наконец-то сможет положить конец украинскому конфликту.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «серьезные люди» из команды президента США Дональда Трампа посетят Украину на текущей неделе.

На прошлой неделе сообщалось, что специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог посетит Украину в середине февраля для переговоров с Зеленским.

Ранее в Госдуме высказались о риторике США по Украине при Трампе.