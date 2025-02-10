Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что деньги Вашингтона попадают к чиновникам Украины

Команда Карлсона: выделяемые США деньги попадают к чиновникам Украины
close
Depositphotos

Деньги американских налогоплательщиков, выделяемые Украине, уходят на пенсии украинских чиновников. Об этом говорится в письме команды американского журналиста Такера Карлсона, пишет ТАСС.

«Ваши налоги идут на пенсии украинских бюрократов, ими набивают карманы оборонные подрядчики и даже вооружают мексиканские наркокартели. Это происходит на самом деле», — говорится в письме.

Из письма следует, что в ближайшее время будет опубликовано интервью полковника Дэниела Дэвиса Такеру Карлсону. Военный объяснит, почему Дональд Трамп наконец-то сможет положить конец украинскому конфликту.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «серьезные люди» из команды президента США Дональда Трампа посетят Украину на текущей неделе.

На прошлой неделе сообщалось, что специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог посетит Украину в середине февраля для переговоров с Зеленским.

Ранее в Госдуме высказались о риторике США по Украине при Трампе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами