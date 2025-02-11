Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол назвал страну, где могут состояться переговоры по Украине

Посол Братчиков: Словакия могла бы стать местом для переговоров по Украине
close
Depositphotos

Словакия могла бы стать местом для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, если они состоятся. Об этом сказал в беседе с РИА Новости посол РФ в Словакии Игорь Братчиков.

По его словам, Словакия, с учетом позиции ее властей, — допустимый для России вариант для организации переговоров.

В конце января президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом, обсудить вопрос урегулирования украинского конфликта и ряд других тем. По словам главы государства, Россия всегда открыта для совместной работы, а российско-американские отношения переживают не лучшие времена исключительно из-за нежелания администрации бывшего президента США Джо Байдена вести диалог.

Позднее украинский президент Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что готов вести переговоры напрямую с Путиным. Он также признал, что сейчас Украина не сможет вернуть взятые под контроль Россией территории и не готова терять ради этого миллионы людей. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал пустыми словами заявление Зеленского. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Еврокомиссии заявили, что ЕС должен принимать участие в мирных переговорах по Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами