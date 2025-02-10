В Еврокомиссии заявили, что ЕС должен принимать участие в мирных переговорах по Украине

ЕК считает, что у Евросоюза есть место за столом переговоров по Украине

В Еврокомиссии (ЕК) считают, что у Евросоюза есть место за столом возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер, пишет ТАСС.

«НЕвропа также за столом [переговоров], мы поддерживаем инициативу [президента] Владимира Зеленского. И любое предложение должно учитывать территориальную целостность Украины», — сказала она.

Хиппер добавила, что у нее нет комментариев касательно телефонного разговора, состоявшимся между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом.

В свою очередь глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что участие Евросоюза (ЕС) и Украины в переговорах между Россией и США по вопросу украинского конфликта грозит их срывом.

В российском МИДе также добавили, что основой для будущих переговоров по урегулированию конфликта на Украине могут стать наработки документа 2022 года по ее внеблоковому безъядерному статусу.

Ранее Зеленский назвал условия для переговоров по Украине.