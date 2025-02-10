МИД Финляндии вызвал посла России

МИД Финляндии вызвал посла РФ в связи с тем, что российский самолет якобы нарушил воздушные границы. Об этом в социальной сети X сообщило финское внешнеполитическое ведомство.

В сообщении говорится, что министерство «потребовало провести расследование предполагаемого вторжения в воздушное пространство».

По информации финского портала Yle, минобороны Финляндии ранее заявило, что российский самолет подозревается в нарушении воздушных границ страны в районе Финского залива.

В феврале посол России в Хельсинки Павел Кузнецов сказал, что НАТО планирует уже в ближайшие месяцы разместить военный контингент и структуры альянса на территории Финляндии. Дипломат отметил, что финское руководство среди прочего работает и над планами по складированию вооружений и военной техники Североатлантического альянса на территории страны.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что у РФ и Финляндии были самые добрые отношения, а теперь придется стягивать воинские подразделения в Ленинградский военный округ.

Ранее в Финляндии назвали главную ошибку в отношениях с Россией.