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Путин прокомментировал отношения России с Финляндией

Путин: у РФ с Финляндией были самые добрые отношения

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ и Финляндии были самые добрые отношения, а теперь придется стягивать воинские подразделения в Ленинградском военном округе. Об этом президент рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, Финляндию «затащили» в НАТО.

«С Финляндией были самые добрые, самые сердечные отношения. Экономические все развивалось <...> Проблем не было, теперь будут. Потому что мы там будет создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения», — поделился Путин.

До этого Путин назвал «полной чушью» заявления, что Россия может напасть на НАТО.

По его мнению, это просто фигура речи, чтобы обосновать ошибочную политику по российскому направлению. Путин подчеркнул, что США, по его мнению, не так заинтересованы в нанесении стратегического поражения России, как они думали 20 лет назад и как публично заявляют.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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