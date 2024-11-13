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В Финляндии назвали главную ошибку в отношениях с Россией

Профессор Малинен: вступление Финляндии в НАТО было ошибкой с раздела Германии

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Sergei Grits/AP

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что настраивать Финляндию против России вступлением в НАТО было ошибкой. Своим мнением он поделился на странице в соцсети Х.

Эксперт указал, что решение военизировать Финляндию против России вступлением в Североатлантический альянс и подписанием военного соглашения с США стало «самым ужасным» с момента раздела Германии в 1945 году.

Малинен также призвал вывести американский военный контингент с территории Финляндии.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Хельсинки вряд ли получил бы членство в Североатлантическом альянсе, отправив заявку сейчас. Он заявил, что не уверен, что страна вступила бы в НАТО в нынешних условиях. Финляндия стала членом военного блока в самый последний момент, указал Стубб. Он также выразил благодарность союзникам, что они приняли соответствующее решение.

Ранее журналист дал совет европейцам после победы Трампа на выборах в США.

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