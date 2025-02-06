Посол РФ раскрыл, когда НАТО начнет размещать военные силы в Финляндии

НАТО планирует уже в ближайшие месяцы разместить военный контингент и структуры альянса на территории Финляндии. Об этом РИА Новости сообщил посол РФ Павел Кузнецов.

Как пояснил собеседник агентства, на севере страны планируется размещение многонациональной тактической группы передового присутствия Объединенных сухопутных войск НАТО. Выступать они будут под шведским руководством.

Также Кузнецов добавил, что на востоке Финляндии, в городе Миккели, появится штаб регионального командования сухопутных сил альянса.

Дипломат подчеркнул, что в настоящее время принципиальные политические решения руководства Североатлантического альянса на этот счет приняты.

«Практическая их реализация начнется, судя по всему, уже в ближайшие месяцы», — отметил Кузнецов.

Посол среди прочего рассказал, что Финляндия прорабатывает планы по встраиванию национальной логистической инфраструктуры в «общенатовские маршрутные схемы». По мнению посла, Хельсинки таким образом хотят реализовать возможность ускоренной переброски в Финляндию войск союзников «в случае необходимости». Финское руководство среди прочего работает и над планами по складированию вооружений и военной техники НАТО на территории страны. Однако в настоящее время речи о строительстве военной базы с постоянным войсковым контингентом на финской территории не ведется, заключил Кузнецов.

30 января профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети Х написал, что страны Скандинавии и Финляндия создают условия для переброски американских военных на границу с Россией, тем самым подготавливая почву к «Северной войне 2.0» между Москвой и НАТО. Эксперт пояснил, что Скандинавия сдает свой суверенитет США и регион «превратится в линию фронта».

Ранее в НАТО заявили о превосходстве беспилотников РФ в Арктике.