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Лавров заявил, что РФ пересмотрит свои отношения с международными организациями

Лавров: Россия пересмотрит свои обязательства перед международными организациями
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МИД России

Москва будет пересматривать свои обязательства перед международными организациями, в которых практикуются откровенно дискриминационные подходы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как отметил Лавров, международные организации превращаются в инструмент гибридной войны.

«Коллективный Запад рушит своими руками систему, которую выстраивал для обслуживания собственных финансово-экономических и торговых интересов в послевоенный период», — сказал он.

Лавров добавил, что процесс пересмотра отношений уже начался.

Выступая по случая Дня дипломатического работника, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что только полное и необратимое устранение первопричин конфликта на Украине может открыть путь к его завершению.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада после 2014 года превратили Украину в антироссийский плацдарм, в республике насаждалась «ненависть и радикальный национализм», разжигалась вражда ко всему русскому.

Ранее Лавров и глава МИД Турции условились о тесном контакте по Украине.

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