Только полное и необратимое устранение первопричин конфликта на Украине может открыть путь к его завершению. Об этом на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр напомнил, что российская сторона не устает говорить об этих первопричинах, а также настойчиво требует их устранения.

«Это прежде всего, создание угроз безопасности России через расширение НАТО на Восток и курс киевского режима, пришедшего к власти в результате антиконституционного госпереворота, на истребление всего русского – языка, культуры, СМИ и канонического православия», — сказал Лавров.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада после 2014 года превратили Украину в антироссийский плацдарм, в республике насаждалась «ненависть и радикальный национализм», разжигалась вражда ко всему русскому. Он отметил, что западные элиты поставляли оружие Киеву, отправляли своих наемников и советников, готовили украинских военных к войне, чтобы устроить карательную акцию на Юго-Востоке. По словам главы государства, в качестве целей были намечены как Донбасс, так и Крым, а также другие регионы России.

Президент добавил, что дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость начать специальную военную операцию.

Ранее в Госдуме высказались о шансах на завершение конфликта на Украине в 2025 году.