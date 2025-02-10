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Лавров рассказал, что откроет путь к завершению украинского конфликта

Лавров: устранение первопричин конфликта на Украине откроет путь к его концу
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Алексей Майшев/РИА Новости

Только полное и необратимое устранение первопричин конфликта на Украине может открыть путь к его завершению. Об этом на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр напомнил, что российская сторона не устает говорить об этих первопричинах, а также настойчиво требует их устранения.

«Это прежде всего, создание угроз безопасности России через расширение НАТО на Восток и курс киевского режима, пришедшего к власти в результате антиконституционного госпереворота, на истребление всего русского – языка, культуры, СМИ и канонического православия», — сказал Лавров.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада после 2014 года превратили Украину в антироссийский плацдарм, в республике насаждалась «ненависть и радикальный национализм», разжигалась вражда ко всему русскому. Он отметил, что западные элиты поставляли оружие Киеву, отправляли своих наемников и советников, готовили украинских военных к войне, чтобы устроить карательную акцию на Юго-Востоке. По словам главы государства, в качестве целей были намечены как Донбасс, так и Крым, а также другие регионы России.

Президент добавил, что дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость начать специальную военную операцию.

Ранее в Госдуме высказались о шансах на завершение конфликта на Украине в 2025 году.

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