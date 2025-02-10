Володин рассказал об обсуждении ратификации договора РФ и Белоруссии о безопасности

Володин: ГД в феврале обсудит ратификацию договора с Белоруссией о безопасности

Государственная дума рассмотрит в приоритетном порядке до конца текущего месяца ратификацию договора с Белоруссией о гарантиях безопасности. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС.

Он также заявил, что вопросы обеспечения безопасности Союзного государства РФ и Белоруссии «приобретают ключевое значение» в условиях вызовов и угроз, с которыми оно сталкивается.

«Важно сделать все для защиты суверенитета России и Беларуси. Это залог успешного развития наших стран и благополучия граждан», — добавил Володин.

5 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин внес на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности.

Соглашение было подписано в Минске 6 декабря 2024 года. Документ определяет взаимные обязательства по обороне, по защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, по обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства. Путин заявлял, что для достижения этих целей будут использованы все возможные средства.

Ранее Лукашенко заявил о невозможности вхождения Белоруссии в состав РФ.