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В Раде предложили сделать Украину 52-м штатом США

Депутат Рады Безуглая предложила сделать Украину 52-м штатом США после Канады
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Shannon Stapleton/Reuters

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале предложила сделать Украину 52-м штатом США.

«Может нас 52 штатом? Под боком у РФ. Deal (сделка)», — написала парламентарий, комментируя заявления американского президента Дональда Трампа о гипотетическом вступлении Канады в США в качестве 51-го штата.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам главы Белого дома, он также намерен вернуть под контроль Соединенных Штатов Панамский канал. На заявления американского лидера остро отреагировали панамские, канадские и датские власти.

В частности, Трамп отмечал, что Канаде было бы «гораздо лучше» в качестве 51-го штата США. Политик также утверждал, что каждый год его страна теряет из-за Канады $200 млрд, и он не позволит этому продолжаться. Кроме того, Трамп, рассуждая на тему вхождения Канады в состав США, высказывал мнение, что преимуществом для канадцев могла бы стать значительная экономия на налогах и обороне.

Ранее в США предложили присоединить к Канаде несколько штатов.

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