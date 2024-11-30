В США предложили присоединить к Канаде несколько штатов

Член сената штата Нью-Йорк Лиз Крюгер предложила рассмотреть возможность отделения штатов северо-востока США, включая Нью-Йорк, Коннектикут, Массачусетс и Вермонт, от США и их присоединения к Канаде. Об этом сообщает портал Newsweek, передает ТАСС.

По ее словам, избранный американский лидер Дональд Трамп после прихода на пост может угрожать таким либеральным штатам сокращением федерального финансирования из-за их статуса убежищ для мигрантов. По ее словам, подобные действия уже обсуждаются в администрации Трампа.

До этого Крюгер уже предлагала подобную инициативу в сентябре. Она предлагала объединить северо-восточные штаты в юго-восточную провинцию Канады.

В апреле текущего года в Венесуэле приняли закон о создании 24-го штата страны на спорной с Гайаной территории Гайаны-Эссекибо. По новому закону в Венесуэле нельзя будет выпускать карты без включения в них Гайаны-Эссекибо как части территории страны. Кроме того, закон регламентирует работу в новом штате подразделений государственной нефтегазовой компании PDVSA, Венесуэльской корпорации Гайаны и других предприятий.

Ранее на Западе испугались, что Трамп разрушит мировую торговлю.