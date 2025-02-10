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Эксперт раскрыл смысл слов Уолтца о возложении ответственности за Украину на ЕС

Политолог Барабанов: Уолтц подтвердил отказ США от спонсорства Киева
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David Mdzinarishvili/Reuters

США перекладывают всю ответственность за Украину на Европу. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, профессор РАН, программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов, комментируя заявление советника по национальной безопасности Белого дома Майка Уолтца о том, что гарантии безопасности для Киева будут возложены на Евросоюз.

«Предупреждение Уолтца отражает один из ключевых подходов новой администрации: США больше не намерены тратить деньги на Украину. В Белом доме приводили достаточно большие цифры по ресурсам, отправленным Киеву. Сейчас Вашингтон подчеркивает: это проблема и задача Европы», — отметил Барабанов.

Он допустил, что противники такого подхода начнут оказывать давление на Вашингтон в ходе предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности. Тем не менее, страхи ЕС, озвученные во время предвыборной гонки президента США Дональда Трампа, воплощаются в жизнь, подчеркнул эксперт.

Накануне Уолтц заявил в эфире телеканала NBC, что гарантии безопасности по Украине будут возложены на Европу.

Он также отметил, что Трамп намерен завершить конфликт на Украине. При этом он отказался подтвердить факт недавнего телефонного разговора американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, когда США представят план по завершению конфликта на Украине.

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