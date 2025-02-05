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Стало известно, когда США представят план по завершению конфликта на Украине

Bloomberg: США представят стратегию по Украине на Мюнхенской конференции
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Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация США намерена представить свою стратегию по разрешению конфликта на Украине в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует на следующей неделе. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным источника, предварительный вариант документа представит союзникам Кит Келлог, специальный посланник по Украине при администрации экс-президента Дональда Трампа. Однако детали плана, включая формат и глубину дискуссий, пока остаются неизвестными.

В распоряжении агентства нет информации о конкретных шагах, которые могут быть предложены Вашингтоном.

Мюнхенская конференция пройдет с 14 по 16 февраля.

До этого телеканал NBC со ссылкой на чиновников в Белом доме сообщил, что в администрации президента США Дональда Трампа возник раскол по поводу методов урегулирования конфликта на Украине. По данным источника, Келлог и советник по нацбезопасности Майк Уолтц стремятся надавить на Россию, тогда как остальная часть команды выступает за сокращение помощи Киеву.

Ранее Зеленский рассказал, о чем не хотел бы даже думать.

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