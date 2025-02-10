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Глава дипломатии ЕС объяснила папе Римскому необходимость «справедливого мира» на Украине

Каллас объяснила папе Римскому необходимость справедливого мира для Украины
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Kaja Kallas/X

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас провела встречу с папой Римским Франциском, на которой обсудила необходимость установления «справедливого и продолжительного» мира на Украине. Публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

«Мы обсудили войну России на Украине и необходимость установления справедливого и прочного мира, который обеспечит будущее Украины», — написала Каллас.

9 февраля Владимир Зеленский заявил, что согласен вести переговоры в любом формате, если Европа и США «не кинут» Украину. По его словам, возможности для завершения конфликта на Украине в течение 2025 года есть.

24 января российский лидер Владимир Путин сказал, что РФ готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но некоторым вопросам стоит уделить повышенное внимание. В том числе он упомянул, что, пока на Украине не отменили запрет ведения переговоров, говорить о чем-то серьезном довольно сложно — в сложившейся ситуации можно сделать лишь «какие-то предварительные наметки».

Ранее Кулеба обеспокоился «территориальным вопросом» на переговорах с Россией.

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