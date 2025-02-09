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Кулеба обеспокоился «территориальным вопросом» на переговорах с Россией

Кулеба: территориальный вопрос на переговорах будет очень сложным для Украины
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Global Look Press

Представитель Украины, который подпишет документ о мире с Москвой на условиях невступления в НАТО, имеет шансы выжить, но тот, кто откажется от претензий на территории в составе России, может быть ликвидирован как в прямом, так и политическом смысле. Об этом заявил экс-министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

По его словам, в первом случае есть шансы «выжить физически и политически», во втором – подписавшего документы либо ликвидируют, либо «вынесут из политики».

Кулеба считает, что Украина не должна изменять своим целям по вопросу членства в евроатлантических структурах и возвращении к границам 1991 года. В то же время он заметил, что для достижения целей потребуется много времени и огромные усилия.

«Я вижу чрезвычайно сложной задачу найти формулировки, которые опишут территориальный вопрос таким образом, чтобы это и остановило войну, и при этом не привело к внутренней революции», — сказал экс-министр.

До этого Владимир Зеленский заявлял, что Украина может потерять еще больше территорий, если Соединенные Штаты будут задерживать поставки военной и финансовой помощи. По словам Зеленского, обороноспособность ВСУ на треть зависит от Соединенных Штатов, а если Вашингтон прекратит оказывать помощь Киеву, и его примеру последуют европейцы, то общий объем поддержки упадет на 60%.

Ранее в США заявили, что Путин «как никогда близок» к достижению целей на Украине.

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