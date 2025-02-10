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В МИД Ирана заявили, что переговоры с США станут для республики капитуляцией

МИД Ирана: переговоры с США приведут к капитуляции республики
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Shutterstock

Соединенные Штаты хотят вынудить Иран капитулировать через переговоры, а Исламская республика не намерена идти на диалог под давлением. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, которого цитирует ТАСС.

«Почему мы должны вести переговоры с США под давлением? Есть ли в этом логика? <...> Их цель на этих переговорах — капитуляция. Иран никогда не сдастся», — высказался глава иранского МИД.

4 февраля американский президент Дональд Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления на Тегеран со стороны Вашингтона. При этом президент выразил надежду, что США не придется часто прибегать к данному инструменту.

Позже ситуацию прокомментировал Арагчи. Он сказал, что новая попытка Трампа оказать давление на Исламскую республику обернется провалом точно так же, как это было во время его первого президентского срока.

Ранее стало известно, что Трамп планирует остановить экспорт нефти из Ирана.

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