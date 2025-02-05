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Трамп планирует остановить экспорт нефти из Ирана

Трамп угрожает Ирану сокращением экспорта иранской нефти до нуля
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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Американское правительство намерено применять самую агрессивную политику санкций в отношении Ирана, чтобы добиться сведения объемов экспорта нефти из этой страны к нулю. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает ТАСС.

«Мы вновь будем применять самые агрессивные из возможных санкций, чтобы свести к нулю экспорт нефти из Ирана и сократить возможности режима финансировать террор в регионе и во всем мире», — сказал глава Белого дома.

Также Трамп заявил, что хотел бы видеть Иран «великой и благополучной страной», но без ядерного оружия.

4 февраля американский лидер подписал указ о восстановлении максимального давления на Тегеран со стороны Вашингтона. При этом президент выразил надежду, что США не придется часто прибегать к данному инструменту.

Позже ситуацию прокомментировал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Как он сказал, новая попытка Трампа оказать давление на Исламскую Республику обернется провалом точно так же, как это было во время его первого президентского срока.

Ранее в Кремле оценили решение США восстановить максимальное давление на Иран.

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