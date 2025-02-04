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Трамп подписал указ о восстановлении полного давления на Иран

Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления на Иран
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления на Иран. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом он выразил надежду на то, что США нечасто будут прибегать к этому инструменту.

До этого журнал Foreign Affairs писал, что Трамп может разрешить Израилю удары по ядерным объектам Ирана.

Сообщение об этом появилось после репортажа Fox News о том, что Организация оборонных инноваций и исследований Ирана, которая работает в сфере развития ядерной программы страны, осуществляет свою деятельность под прикрытием объектов космической программы Тегерана. Подтверждения этому обвинению огласке преданы не были, в Иране же неоднократно их отвергали.. В своем материале Fox News ссылались на источники в разведке.

В ноябре Financial Times писало, что посредством политики максимального экономического давления Трамп намерен принудить Иран к ядерной сделке.

Ранее в Иране заявили, что не получали от США сигналов о ядерных переговорах.

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