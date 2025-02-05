В МИД Ирана оценили попытку Трампа оказать на страну максимальное давление

Новая попытка президента США Дональда Трампа оказать на Иран максимальное давление обернется провалом, как и во время его первого срока на посту главы государства. Такое заявление в эфире телеканала SNN сделал министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи, передает ТАСС.

«Максимальное давление — неудачный опыт, и повторная попытка приведет еще к одной неудаче», — сказал дипломат.

По его словам, у американского лидера нет никаких оснований, чтобы беспокоиться о получении Тегераном ядерного оружия. Арагчи подчеркнул, что его страна остается привержена Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Более того, в Иране продолжает действовать фетва верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. Речь идет о религиозном предписании, запрещающем производство ядерного оружия.

4 февраля президент США подписал указ о восстановлении максимального давления на Иран. Комментируя свое решение, Трамп выразил надежду, что американским властям не придется часто прибегать к этому инструменту.

Ранее журналисты узнали, что Трамп может разрешить Израилю бить по ядерным объектам в Иране.