Эксперт допустил, что БРИКС продолжит вытеснять доллар, несмотря на угрозы США

Ученый-экономист, профессор Валентин Катасонов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал угрозы президента США ввести 100-процентные пошлины на товары из стран БРИКС в случае, если альянс откажется от расчетов в долларах. Эксперт обратил внимание, что четких планов по отходу от американской валюты у объединения нет, однако имеют место защитные действия против западных санкций.

По его словам, страны БРИКС заинтересованы в поиске замены платежной системы SWIFT, потому есть вероятность, что работа в этом направлении ведется, но не афишируется.

«Они это делают каждый день. И совершенно правильно. Другое дело, что они могут не афишировать это. А они это делают каждый день. И это видно на статистике. А статистика показывает, что доля доллара сокращается в расчетах этих стран со своими торговыми партнерами», — сказал Катасонов.

1 декабря Трамп заявил, что введет пошлины в 100%, если страны БРИКС не откажутся от плана по созданию своей валюты.

Позднее представитель МИД ЮАР Клейсон Монэйла сообщил, что у членов объединения не было таких планов, а к распространению этого нарратива привело некорректное сообщение.

3 февраля глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что намерение Трампа ввести торговые пошлины против стран БРИКС нереализуемо, поскольку введенные тарифы против Канады, Мексики и Китая были неоднозначно восприняты на Западе.

Ранее глава минфина США рассказал об отношении стран БРИКС к доллару.