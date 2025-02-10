Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт допустил, что БРИКС продолжит вытеснять доллар, несмотря на угрозы США

Экономист Катасонов: БРИКС продолжит вытеснять доллар из своих расчетов
close
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Ученый-экономист, профессор Валентин Катасонов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал угрозы президента США ввести 100-процентные пошлины на товары из стран БРИКС в случае, если альянс откажется от расчетов в долларах. Эксперт обратил внимание, что четких планов по отходу от американской валюты у объединения нет, однако имеют место защитные действия против западных санкций.

По его словам, страны БРИКС заинтересованы в поиске замены платежной системы SWIFT, потому есть вероятность, что работа в этом направлении ведется, но не афишируется.

«Они это делают каждый день. И совершенно правильно. Другое дело, что они могут не афишировать это. А они это делают каждый день. И это видно на статистике. А статистика показывает, что доля доллара сокращается в расчетах этих стран со своими торговыми партнерами», — сказал Катасонов.

1 декабря Трамп заявил, что введет пошлины в 100%, если страны БРИКС не откажутся от плана по созданию своей валюты.

Позднее представитель МИД ЮАР Клейсон Монэйла сообщил, что у членов объединения не было таких планов, а к распространению этого нарратива привело некорректное сообщение.

3 февраля глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что намерение Трампа ввести торговые пошлины против стран БРИКС нереализуемо, поскольку введенные тарифы против Канады, Мексики и Китая были неоднозначно восприняты на Западе.

Ранее глава минфина США рассказал об отношении стран БРИКС к доллару.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами