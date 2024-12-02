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В БРИКС после угроз Трампа заявили, что не работают над созданием своей валюты

МИД ЮАР: БРИКС не работает над созданием единой валюты

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Страны БРИКС не планируют создавать единую валюту. Об этом заявил представитель МИД ЮАР Клейсон Монэйла в соцсети Х, комментируя угрозы пошлинами от избранного президента США Дональда Трампа.

По его словам, некорректное сообщение привело к распространению этого ложного нарратива.

«БРИКС не планирует создавать новую валюту. Обсуждение сосредоточено вокруг торговли между нами (членами БРИКС) с использованием собственных валют», — уточнил он.

Он отметил, что объединение владеет Новым банком развития, который инвестировал $30 млрд в проекты по развитию инфраструктуры в государствах-членах и других развивающихся экономиках. Все пять первоначальных стран БРИКС как и США также являются членами G20.

1 декабря Дональд Трамп заявил, что введет пошлины в 100%, если страны БРИКС не откажутся от плана по созданию своей валюты.

По его словам, любая страна, которая попытается найти замену доллару для осуществления международной торговли, «распрощается с Америкой».

Ранее в Бразилии назвали бессмысленными угрозы Трампа странам БРИКС.

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