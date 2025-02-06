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Глава минфина США рассказал об отношении стран БРИКС к доллару

Глава минфина США Бессент: доллар сохранит статус резервной валюты
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Страны БРИКС могут попытаться уйти от использования доллара, но в обозримом будущем новой резервной валюты в мире не появится. Об этом заявил глава минфина США Скотт Бессент в интервью Fox News.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в мире по-прежнему нет альтернативы доллару, поэтому он сохранит статус резервной валюты.

В декабре заместитель руководителя министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что объединение БРИКС не посягает на доллар и готово объяснять это всем политикам, включая президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

1 декабря Трамп заявил, что введет пошлины в 100%, если страны БРИКС не откажутся от плана по созданию своей валюты.

На следующий день представитель МИД ЮАР Клейсон Монэйла сообщил, что у членов объединения не было таких планов, а к распространению этого нарратива привело некорректное сообщение. Он подчеркнул, что обсуждения в БРИКС сосредоточены вокруг торговли с использованием собственных валют.

Ранее сообщалось, что БРИКС продолжит работу над расчетной системой после угроз Трампа.

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