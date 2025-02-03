В России оценили угрозы Трампа в адрес БРИКС

Пушков: угрозы Трампа по пошлинам на товары из стран БРИКС нереализуемы

Намерение президента США Дональда Трампа ввести торговые пошлины против стран БРИКС нереализуемо, поскольку введенные тарифы против Канады, Мексики и Китая были неоднозначно восприняты на Западе. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Сенатор напомнил, что западные СМИ уже указали на то, что введение Трампом пошлин на товары Канады, Мексики и Китая приведут к повышению цен для рядовых американцев.

«Может ли Трамп, при такой бурной реакции на 25-процентные тарифы для трех стран ввести 100-процентные тарифы для всех стран БРИКС?» — задался вопросом Пушков.

По его словам, такое развитие событий невозможно.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что РФ не хочет ассоциироваться с торговым противостоянием США, Канады, Мексики и Китая.

Песков заявил, что «пусть разбираются те страны, которые принимают участие в этом процессе».

До этого президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Это решение составляет значительный новый налог на импорт из трех крупнейших торговых партнеров США. По словам американского лидера, таким образом он хочет бороться с серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков. Также Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут ввести «существенные» пошлины в отношении европейских товаров.

Ранее сообщалось, что торговые пошлины Трампа обвалили евро.