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Глава Европейского инвестиционного банка прибыла на Украину

В Киев прибыла глава Европейского инвестиционного банка Кальвиньо
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Katarina Mathernova/X

В Киев прибыла глава Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надия Кальвиньо, сообщила посол Евросоюза (ЕС) на Украине Катарина Матернова на своей странице в соцсети X.

«Еще одно замечательное путешествие с Укрзализныцей (АО «Украинская железная дорога». — «Газета.Ru») — мы гордимся ролью ЕС в ее устойчивости и модернизации вместе с ЕИБ», – написала Матернова.

В январе агентство РИА Новости со ссылкой на исследование сотрудников ИМЭМО РАН сообщало, что США, Евросоюз, Международный валютный фонд, правительства отдельных государств, компании, частные лица и фонды в 2022 — 2024 годах передали Украине $300 млрд финансовой помощи.

10 февраля лидер оппозиционного блока Германии ХДС/ХСС Фридрих Мерц во время теледебатов с канцлером Олафом Шольцем заявил, что Украина имеет все шансы вступить в Евросоюз в среднесрочной перспективе, но для этого необходимо прекращение боевых действий. Он напомнил, что договоренности ЕС включают положения о взаимной защите, аналогичные натовским.

Ранее Зеленский предложил создать газовый хаб на Украине.

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