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Кандидат в канцлеры ФРГ заявил, что Украина должна вступить в Евросоюз

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц: Киев должен стать членом ЕС после окончания войны
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Lisi Niesner/Reuters

Украина имеет все шансы вступить в Евросоюз в среднесрочной перспективе, но для этого необходимо прекращение боевых действий. Такое заявление сделал лидер оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц во время теледебатов с канцлером Олафом Шольцем в эфире ZDF.

«Сейчас членство Украины в НАТО невозможно из-за статуса страны, находящейся в состоянии войны. Однако статус кандидата в ЕС — правильный шаг. Работа в этом направлении уже ведется», — подчеркнул политик.

Мерц напомнил, что договоренности ЕС включают положения о взаимной защите, аналогичные натовским.

«Это обеспечит Украине дополнительный уровень безопасности», — сказал Мерц.

По его словам, процесс интеграции потребует времени, а ключевым условием остается скорейшее завершение конфликта.

До этого Владимир Зеленский заявил, что согласен вести переговоры в любом формате, если Европа и США «не кинут» Украину. Так он ответил на вопрос о возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Ранее Зеленский уже заявлял о готовности к контактам с Москвой, однако в Кремле его слова называли пустыми. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский оценил шансы на окончание конфликта в 2025 году.

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