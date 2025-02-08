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Зеленский предложил создать газовый хаб на Украине

Зеленский: Украина готова стать хабом для поставок газа в Евросоюз
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Lex Fridman/YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева стать газовым хабом для Евросоюза. Слова главы государства передает Telegram-канал офиса президента республики.

«Мы готовы и хотим – хотим иметь контракты по поставкам в Украину сжиженного газа. И, конечно, мы будем хабом для всей Европы. Мы с удовольствием готовы поддерживать контракт со странами Европейского Союза», – сказал Зеленский.

Он отметил, что данную идею поддерживают американские партнеры.

Украинский лидер подчеркнул, что реализация этого плана обезопасит Украину и всю Европу.

«Думаю, что это тоже часть безопасности для Украины и Европы. Потому что это не российский газ», – резюмировал Зеленский.

Накануне спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Украина готова поставлять азербайджанский газ в Европу. Он подчеркнул, что речь идет именно об азербайджанском газе, исключая любые варианты транспортировки под видом азербайджанского топлива из иных источников.

Ранее в Словакии заявили, что Украине скоро не хватит газа для своих нужд.

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