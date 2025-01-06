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Подсчитана сумма, которую Украине передали международные фонды

ИМЭМО РАН: поддержка Киева международными фондами превысила $300 млрд
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Reuters

США, Евросоюз, МВФ (Международный валютный фонд), правительства отдельных государств, компании, частные лица и фонды в 2022 — 2024 годах передали Украине $300 млрд финансовой помощи, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на подсчеты сотрудников ИМЭМО РАН (Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук).

Согласно докладу института, доходы Киева в 2024 году и в утвержденном бюджете на 2025 год оказались почти вдвое ниже расходов, и бюджет страны балансируется исключительно благодаря финансовой поддержке Запада.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому блогеру Лексу Фридману, что Киев не получил половины средств, которые США обещали ему перечислить.

«Если мы возьмем, например, деньги Соединенных Штатов Америки, за все это время этой войны проголосовано или принято решение было где-то по 177 миллиардов. Давайте будем честными. Мы не получили половины этих денег», — сказал украинский лидер.

Ранее в Пентагоне назвали сумму, которую США еще могут выделить Украине.

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