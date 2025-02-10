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В США усомнились, что Трампу говорят правду об Украине

Полковник Макгрегор: Трампа окружили люди, сообщающие ложь об Украине
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Kent Nishimura/Reuters

Президент США Дональд Трамп окружен людьми, которые сообщают ему ложную информацию относительно Украины. Такое мнение на странице в соцсети X высказал полковник в отставке и экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«У Трампа внутренняя борьба. Он окружен теми, кто сообщает ему плохую информацию об Украине», — написал Макгрегор.

По словам военного, президент США осознает, что американский народ не хочет ни с кем воевать.

До этого вице-президент по научной работе и стратегическим исследованиям Университета международного бизнеса и экономики профессор Гун Цзюн заявил, что Дональд Трамп столкнется с противодействием внутри НАТО и со стороны Украины по вопросу урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Гун Цзюн полагает, что мирное урегулирование станет возможным только при участии КНР и других стран не западного мира.

В свою очередь Associated Press (AP) со ссылкой на экспертов писал, что Россия добивается устойчивых успехов в ходе конфликта на Украине, а президент Владимир Путин «как никогда близок» к достижению целей, поставленных в начале СВО.

Ранее стало известно, почему Трамп занял агрессивную позицию к РФ и «недоволен» Путиным.

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